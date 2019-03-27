Президент России Владимир Путин подписал указ о включении нового наименования субъекта РФ в статью 65 Конституции РФ.

Президент России Владимир Путин подписал указ о включении нового наименования субъекта РФ в статью 65 Конституции РФ.Как передает ТАСС, в документе говорится о том, что теперь регион называется Кемеровская область — Кузбасс.Тем самым глава государства утвердил соответствующее решение Совета народных депутатов Кемеровской области, принятое в декабре 2018 года по инициативе нынешнего главы региона Сергея Цивилева.Второе официальное название является более популярным среди местного населения, чем название Кемеровская область.Термин "Кузбасс" придумал и ввел в языковой оборот в 1842 году известный русский геолог Петр Чихачев. Ученый первым сумел оценить запасы угля Кузнецкой котловины, определил размеры бассейна и составил его карту.Название же "Кемеровская область" появилось в 1943 году, когда весь угольный бассейн и ряд населенных пунктов были выделены из Новосибирской области в отдельный субъект страны.