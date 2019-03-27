Екатерина Климова отправилась отдыхать в обществе трех старших детей. Поклонники обратили внимание, что популярная актриса не взяла с собой младшую дочь Беллу, а также на фото с отдыха нет и отца ребенка, молодого актера Гелы Месхи.

Екатерина Климова отправилась отдыхать в обществе трех старших детей. Поклонники обратили внимание, что популярная актриса не взяла с собой младшую дочь Беллу, а также на фото с отдыха нет и отца ребенка, молодого актера Гелы Месхи.На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Екатерина Климова сделала несколько публикаций, посвященных отдыху на одном из элитных курортов. Несмотря на то, что актриса предпочла не уточнять, где именно проводила время, многочисленные подписчики предположили, что речь идет о Дубае.Компанию Екатерине Климовой, судя по фото, составили старшая дочь Елизавета, а также сыновья Матвей и Корней. "Странное дело, ждешь отпуска , ждешь целую вечность, а потом бац ! И в одно мгновение ваше путешествие становится воспоминанием 🤭А мама все платья даже "выгулять" не успела (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)", – с грустью призналась Екатерина Климова в подписи под одним из свежих постов.Подписчики рассыпались в комплиментах эффектной артистке. Особенно сразила фанатов снимки актрисы, на которых та предстала в белом гипюровом коротком платье, подчеркивающем стройную фигуру. А ведь у Екатерины четверо детей! "Глазами сына", – коротко подписала серию кадров Климова."А когда будут фото глазами муж!?" – задали вопрос актрисе особо любопытные поклонники. Почему-то этот вопрос вывел артистку из себя. "когда люди перестанут быть бестактными", – резко ответила . Отметим, что многие пользователи Сети поддержали ее в нежелании обнародовать подробности частной жизни. По мнению фанатов, счастье любит тишину, особенно это правило хорошо работает в шоу-бизнесе.