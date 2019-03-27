Сегодня исполняется годовщина трагедии, которая до сих пор является предметом многочисленных споров. Ровно 51 год назад мир потрясла смерть первого в истории космонавта Юрия Гагарина.

Сегодня исполняется годовщина трагедии, которая до сих пор является предметом многочисленных споров. Ровно 51 год назад мир потрясла смерть первого в истории космонавта Юрия Гагарина.Хронология рокового полета Юрия Гагарина и Владимира Серегина 27 марта 1968 года на самолете МиГ-15УТИ расписана по минутам. Однако однозначного и четкого вывода о причинах случившегося нет.Обстоятельства трагедии заняли 29 томов с грифом "секретно". Обстановка секретности породила массу абсурдных домыслов: от "пьянки" Гагарина и Серегина перед полетом до вмешательства НЛО.Не утихают споры и между авиатехниками. Лишь в конце 80-х руководитель дипломного проекта Юрия Гагарина профессор Белоцерковский и летчик-космонавт Алексей Леонов, получив одобрение сверху, открыто заговорили о деталях трагедии.Согласно их теории, к срыву самолета в штопор привел неосторожный маневр истребителя Су-15, который нарушил инструкцию и оказался в районе полета Гагарина. Более того, виновный пилот, по словам Леонова, еще жив, но его имя "просили не называть, чтобы не погубить тяжелобольного человека".Многие летчики не согласились с Белоцерковским, но все сходились в одном: в самолете N 18 не было никаких неисправностей и недостатков в работе приборов. Но и здесь не все так просто. Доподлинно известно, что аварийные ситуации с МИГ-15УТИ возникали регулярно. Инструкторам пришлось даже проводить специальную программу подготовки летчиков, дабы научить тех выводить самолет из спирали.Еще одним фактором, которому не придали должного внимания при расследовании, была погода. В тот день в пилотажной зоне было сильно облачно. В таких условиях летчик не способен ориентироваться по линии горизонта, солнцу и наземным элементам. Пилота, не имеющего постоянной практики, к полету при данных обстоятельствах не допускают.Важная для понимания картины деталь: в самолете МиГ-15УТИ первым по инструкции должен катапультироваться пилот, находящийся в задней кабине. Занимавший это место Серегин, понимая, что шансы уйти вторым ничтожны, не оставил товарища. Экспертиза показала, что оба летчика даже не пытались задействовать катапульты.После исторического покорения космоса Юрий мог до конца жизни ездить по миру, заниматься исследовательской работой, безмятежно отдыхать с любимыми супругой и дочерьми, больше ни минуты не проведя в кабине пилота. Этого и добивались большие начальники – рисковать жизнью национального героя было нельзя.Юрий Алексеевич, которого хотели видеть памятником достижений СССР, был живым человеком. Пилотом, оставшимся верным своему призванию до последнего дня.