Чтобы накопить на квартиру в новостройке, московской семье понадобится в среднем 9 лет и 5 месяцев.

Коэффициент доступности столичных новостроек для покупателей по итогам прошлого года снизился на 15%, подсчитали аналитики "Метриум". По уровню доступности сейчас столичные новостройки сравнялись с показателями конца 2014 года, когда произошло резкое падение реальных доходов населения в сочетании с девальвацией рубля.Сам коэффициент доступности показывает, сколько лет в среднем потребуется московской семье со средним доходом копить на квартиру в новостройках комфорт-класса. Для этого соотносится чистый годовой доход семьи со стоимостью такого объекта. Показатель основывается на статистике Росстата о среднедушевых ежемесячных доходах в Москве и прожиточном минимуме. Предполагается, что семья состоит из двух человек.По подсчетам аналитиков, совокупный чистый годовой доход средней московской семьи сократился на 4% по сравнению 2017 годом – до 1,03 миллиона рублей. А средняя стоимость двухкомнатной квартиры, напротив, увеличилась на 10% - до 9,67 миллиона рублей.Таким образом, в конце 2018 года коэффициент доступности жилья в Москве составил 9,39. Между тем в конце 2017 года этот показатель достигал 8,17. Таким образом, за прошедший год столичные новостройки массового сегмента стали недоступнее для москвичей на 15%, отмечают в "Метриум".Если год назад, чтобы купить квартиру в новостройке москвичам потребовалось бы копить 8 лет и 2 месяца, то по итогам 2018 года этот показатель вырос – до 9 лет и 5 месяцев (плюс 1 года и 3 месяца).Эксперты связывают снижение доступности квартир в московских новостройках с несколькими причинами: это стагнация доходов населения и рост цен на квартиры. Однако этот процесс компенсировали снизившиеся ставки по ипотечным кредитам."Сейчас, когда кредит вновь стал дорожать, с учетом стремительного снижения доступности можно ожидать сокращения спроса на новостройки, если ставки по кредитам достигнут непривлекательных для москвичей пределов", - полагает управляющий партнер компании "Метриум" (участник партнерской сети CBRE) Мария Литинецкая.