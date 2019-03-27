Президент Континентальной хоккейной лиги Дмитрий Чернышенко заявил, что в перспективе в лиге могут появиться клубы из других стран. Речь идет о командах из Узбекистана, Франции и Германии.

Президент Континентальной хоккейной лиги Дмитрий Чернышенко заявил, что в перспективе в лиге могут появиться клубы из других стран. Речь идет о командах из Узбекистана, Франции и Германии.Дмитрий Чернышенко сообщил, что в будущем возможно расширение КХЛ. Через год будет создан Дальневосточный дивизион, в котором появится второй клуб из Китая и, возможно, из Японии. " Про два корейских клуба в КХЛ я не слышал, было бы неплохо, чтобы хоть один появился. Скорее всего, в Китае в ближайшее время появится еще один клуб уровня КХЛ. Япония проявляет интерес. В Узбекистане развивается хоккей, оттуда может тоже появиться клуб КХЛ. На Западе наиболее вероятные варианты – Франция и Германия", — приводит слова Чернышенко "Спорт-Экспресс".Но в следующем сезоне в КХЛ будут выступать те же, клубы что и в сезоне 2018/19. Ни один из клубов лиги не потерял прописки, при том что некоторым из них грозило снятие из-за финансовых проблем.