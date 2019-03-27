Победители и лауреаты всероссийского конкурса Учитель года собрались в Перми на открытом форуме Все звёзды - в гости к нам!. Здесь они должны представить новейшие образовательные технологии. Главная цель форума - распространить эффективные педагогические и методические практики победителей и лауреатов всероссийского конкурса.

Победители и лауреаты всероссийского конкурса "Учитель года" собрались в Перми на открытом форуме "Все звёзды — в гости к нам!". Здесь они должны представить новейшие образовательные технологии. Главная цель форума - распространить эффективные педагогические и методические практики победителей и лауреатов всероссийского конкурса.Масштаб и представительство участников растет год от года. В этом году появились заявки от республик: Чеченская, Карачаево- Черкесская, Марий -Эл. Седьмой сезон форума после краткой торжественной части продолжили "Калейдоскопом мастер- классов".Столпы форума - люди, которые 7 лет назад открывали пермские сессии — это Олег Парамонов и Артур Заруба, считают, что заинтересовать современных детей реально, главное дать им то, чего больше всего не хватает, т. е. общения. Как подчеркнул в беседе с ГТРК "Пермь" абсолютный победитель всероссийского конкурса "Учитель года -1992", учитель музыки из Москвы Артур Заруба: "Я стараюсь постоянно взаимодействовать с залом, постоянно просить, чтобы дети что-то спели или что- то сыграли. Я провоцирую и задаю вопросы, на которые сам не знаю ответа".Педагогическими наработками с коллегами делятся победители и лауреаты всероссийского конкурса "Учитель года России" разных лет. Молодые педагоги, относящиеся к категории "Прогресс", призывают искать индивидуальный подход. Универсальное правило — дать современным детям общение.Практические мероприятия педагогов рассчитаны на 2 дня. Завтра, 28 марта в стенах пермской школы №2 они проведут наглядные мастер-классы.