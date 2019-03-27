Елена Малышева обнародовала видео со своей матерью Галиной Александровной. Популярная телеведущая сообщила, что ее родительница передвигается на специальной тележке, так как плохо ходит, а также продемонстрировала ее апартаменты.

Елена Малышева обнародовала видео со своей матерью Галиной Александровной. Популярная телеведущая сообщила, что ее родительница передвигается на специальной тележке, так как плохо ходит, а также продемонстрировала ее апартаменты.Героиней нового выпуска передачи Елены Малышевой стала ее мать. "Я в гостях у мамы. Снимаем программу про то, как должен быть устроен дом человека старшего возраста", – сообщила популярная телеведущая, опубликовав видео на своей официальной страничке в социальной сети Instagram.Галина Александровна предстала на суд зрителей с укладкой, скромным макияжем и в сиреневом костюме. Женщина передвигается благодаря специальной тележки на колесиках по типу инвалидного кресла. Она объяснила, что может использовать ее как ходунки, а может присесть, если почувствует усталость.Елена Малышева продемонстрировала просторную кухню, выполненную в светлых классических тонах, и ванную комнату. При этом телеведущая отметила, что для удобства пожилого человека будет лучше, если в квартире не будет плинтусов (хотя, судя по тому, куда указала камерой Елена Малышева, речь шла о порожках. – Прим.ред.)Ванная комната матери популярной телеведущей оказалась темнее: с коричневато-рыжей плиткой, с фурнитурой под бронзу, но светлым полом. "В ванной комнате плитка не скользит, везде есть специальные поручни, унитаз высокий", – сообщила . Она показала ванну, но отметила, что Галина Александровна в ней не купается, предпочитая душ.Реакция подписчиков оказалась неоднозначной. Одни поклонники порадовались за мать , саму ведущую осыпали комплиментами за внимание и заботу о родительнице. Другие же не смогли остаться равнодушными к убранству апартаментов Галины Александровны. Почему-то некоторые фанаты выразили негатив относительно дизайна и обстановки ее квартиры.