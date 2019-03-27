Центральная избирательная комиссия передала вакантный мандат депутата Госдумы депутату Заксобрания Красноярского края Петру Медведеву. На этот мандат претендовал Павел Грудинин, но ЦИК отказала.

Центральная избирательная комиссия передала вакантный мандат депутата Госдумы депутату Заксобрания Красноярского края Петру Медведеву.Пока Медведев пока не может считаться депутатом Госдумы. Как уточняет "Интерфакс", чтобы начать работу в нижней палате парламента, ему предстоит пройти этап регистрации в ЦИК РФ. Таже он должен сложить полномочия депутата регионального Заксобрания.По словам секретаря ЦИК России Майи Гришиной, у Медведева есть пятидневный срок для того, чтобы принять решение о сложении с себя полномочий и уведомить ЦИК об этом либо предпринять иные действия.Депутатский мандат освободился после смерти Жореса Алферова. Лидер партии Геннадий Зюганов сообщил, что ЦК КПРФ намерен передать мандат Павлу Грудинину. Однако ЦИК отказалась это делать. Зампредседателя ЦИК России Николай Булаев заявил, что у Грудинина в момент регистрации кандидатом в 2016 году не были закрыты зарубежные счета, из чего следует, что он не может быть депутатом.25 марта Верховный суд РФ вернул без рассмотрения жалобу КПРФ на решение Центральной избирательной комиссии. Это решение уже обжаловано юристами коммунистической партии.