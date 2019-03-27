Ирине Гаращенко, которая оставила свою пятилетнюю дочь одну в захламленной квартире, предъявлено обвинение в покушении на убийство. Женщина вину не признает и уверяет, что оставила дочь одну впервые в жизни.

Ирине Гаращенко, которая оставила свою пятилетнюю дочь одну в захламленной квартире, предъявлено обвинение в покушении на убийство.Как сообщает РИА Новости, Мосгорсуд признал законным решение суда нижестоящей инстанции, избравшего женщине меру пресечения в виде заключения под стражу до 10 мая. Прокурор на заседании заявила, что обвинение было предъявлено в середине марта."Преступление, по которому обвиняется Гаращенко, совершено в отношении маленького, беззащитного ребенка, с особой жестокостью, собственной мамой", — подчеркнула прокурор.Вина Гаращенко подтверждается показаниями свидетелей и другими данными.На суде Гаращенко не признала вину. При это она заявила, что не снимает с себя ответственности за то, что "впервые в жизни" оставила ребенка одного. Она также рассказала, что не устраивала в квартире помойку, а девочка не страдала от истощения, а просто была худенькой.10 марта плач Любы услышали соседи и вызвали МЧС и полицию. Девочка находилась в квартире одна. Украшение у нее на шее вросло в кожу. В горах мусора она сделала себе берлогу. Сначала сообщалось, что Люба не владеет социальными навыками. Позже в столичном департаменте труда и соцзащиты рассказали, что девочка владеет социальными навыками, аккуратно ест, играет с куклами и идет на контакт, но боится чужих людей.В начале апреля суд рассмотрит вопрос о лишении Гаращенко родительских прав. В органы соцзащиты обратились трое родственников девочки, которые готовы ее взять под опеку