В Белгороде торжественная церемония принятия присяги новым мэром города прошла под известный марш из фильма Звездные войны.

В Белгороде торжественная церемония принятия присяги новым мэром города прошла под известный марш из фильма "Звездные войны".Юрий Галдун вступил в должность градоначальника 26 марта. Приведение к присяге состоялось сразу после заседания городского совета, на котором за его кандидатуру проголосовали 30 из 34 депутатов.Когда заместитель губернатора Белгородской области Ольга Павлова объявила о предоставлении Юрию Галдуну слова для принесения присяги, в зале зазвучал марш из "Звездных войн", сообщает РИА Новости.Как стало известно, эту музыку для церемонии выбрала руководитель управления культуры Людмила Грекова. Позднее она объяснила произошедшее тем, что "хотели как лучше, а получилось как всегда"."Решили заменить музыку, сделать ее более современной. Мы выбрали, но не уточнили, откуда она. Без злого умысла. Я сама требую, чтобы никакой иностранщины, и вот результат. Недосмотрели", — пояснила чиновница.