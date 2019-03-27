В Белгороде торжественная церемония принятия присяги новым мэром города прошла под известный марш из фильма Звездные войны.
В Белгороде торжественная церемония принятия присяги новым мэром города прошла под известный марш из фильма "Звездные войны".
Юрий Галдун вступил в должность градоначальника 26 марта. Приведение к присяге состоялось сразу после заседания городского совета, на котором за его кандидатуру проголосовали 30 из 34 депутатов.
Когда заместитель губернатора Белгородской области Ольга Павлова объявила о предоставлении Юрию Галдуну слова для принесения присяги, в зале зазвучал марш из "Звездных войн", сообщает РИА Новости.
Как стало известно, эту музыку для церемонии выбрала руководитель управления культуры Людмила Грекова. Позднее она объяснила произошедшее тем, что "хотели как лучше, а получилось как всегда".
"Решили заменить музыку, сделать ее более современной. Мы выбрали, но не уточнили, откуда она. Без злого умысла. Я сама требую, чтобы никакой иностранщины, и вот результат. Недосмотрели", — пояснила чиновница.