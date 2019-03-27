Владимир Жириновский внес в Госдуму законопроект о непризнании президентских выборов на Украине. В прямом эфире программы 60 минут лидер ЛДПР заявил, что все факты свидетельствуют о том, что украинские выборы будут проведены в ненормальной обстановке.

Владимир Жириновский внес в Госдуму законопроект о непризнании президентских выборов на Украине. В прямом эфире программы "60 минут" лидер ЛДПР заявил, что все факты свидетельствуют о том, что украинские выборы будут проведены в ненормальной обстановке."Власть приготовила грандиозную аферу с "мертвыми душами". Такое не смог придумать даже Чичиков. Списки избирателей составлены по переписи населения от 2001 года. Тогда было зафиксировано, что на Украине проживает 42 миллиона человек. За эти годы умерли 12 миллионов, 4 миллиона уехали в Польшу, 3 миллиона – в Россию. И все они в списках и будут использованы для массовых фальсификаций", — сказал Жириновский.Лидер ЛДПР уверяет, что команда Порошенко будет подкупать избирателей. "Обещают всем, кто проголосует за действующую власть по 2 тысячи гривен, обещают 13-ю пенсию, хотя денег на эти выплаты нет"."26 февраля 2019 года на Украине был подписан закон, на основании которого налагается запрет на участие российских наблюдателей за президентскими выборами на Украине. Все это является нарушением стандартов выборов. Кроме того, в руках действующего президента Украины силовые структуры. На каждом избирательном участке встанет по пять — шесть агентов Службы безопасности Украины. Подсчет голосов будет вестись под контролем СБУ. В таких условиях легко сфальсифицировать итоги и объявить тот результат, который выгоден Порошенко", — убежден лидер ЛДПР."Носители радикальной̆ идеологии, захватившие власть на Украине в 2014 году в результате государственного переворота и являющиеся организаторами многочисленных беспорядков на территории этого государства, не в состоянии обеспечить проведение честной̆ и политически ответственной̆ избирательной̆ кампании, особенно в условиях поощрения западными спонсорами антироссийской̆ политики", — говорится в проекте, внесенном в Госдуму фракцией ЛДПР.