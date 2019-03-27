Похищенное имущество изъято и будет возвращено законной владелице.

18 марта текущего года в МО МВД России "Муромский" обратилась 33-летняя местная жительница. Женщина рассказала, что у неё похитили велосипед, который хранился в подъезде дома. Сумма ущерба, причинённого собственнице, составила 8 000 рублей. Информация о хищении была дежурным всем наружным нарядам полиции.Через два дня после поступившено сообщения на одной из улиц районного центра сотрудники патрульно-постовой службы увидели велосипед, схожий по описанию с похищенным. Молодой человек, который на нём передвигался, был доставлен в отдел полиции, где сознался в хищении имущества.Установлено, что фигурант пришёл в гости к подруге и, увидев в подъезде чужой велосипед, решил похитить его, чтобы в дальнейшем пользоваться им самостоятельно. В настоящее время в отношении 18-летнего муромлянина возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ (кража)Похищенный велосипед изъят полицейскими и будет возвращен законной владелице.