Конкурс проводится в целях совершенствования взаимодействия органов внутренних дел со СМИ.

«Министерство внутренних дел Российской Федерации объявляет о начале XVIII творческого Конкурса «Щит и перо - 2019».Конкурс проводится в целях совершенствования взаимодействия органов внутренних дел со СМИ, определения лучших журналистских работ о деятельности полиции, выявления передовых ведомственных подразделений информации и общественных связей, а также укрепления сотрудничества МВД России с правоохранительными структурами государств – участников СНГ.Приглашаем принять участие в конкурсе сотрудников органов внутренних дел, корреспондентов центральных, региональных и ведомственных СМИ, представителей общественных объединений Российской Федерации, а также коллег из СМИ и правоохранительных органов государств – участников СНГ», – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.Представляемые на конкурс творческие работы должны соответствовать определенным номинациям. Жюри будет оценивать полноту раскрытия темы, оригинальность идеи, качество съемки, монтажа и озвучивания (для телевизионных материалов), а также литературный стиль (для публикаций в печатных изданиях и на интернет-ресурсах).Принимаются материалы, размещенные в СМИ в период с 1 июня 2018 года по 31 мая текущего года. С условиями проведения Конкурса можно ознакомиться здесь.