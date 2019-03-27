На базе Удоканского месторождения меди на севере Забайкалья планируют построить горно-металлургический комбинат. Об этом сообщил Дмитрий Медведев.

На базе Удоканского месторождения меди на севере Забайкалья планируют построить горно-металлургический комбинат. Об этом сообщил Дмитрий Медведев.На новом заводе руду будут добывать и перерабатывать в концентрат. По словам премьер-министра, чтобы наладить на Удоканском месторождении высокотехнологичное производство катодной меди, необходимо создать комплексную инфраструктуру. Планируется также реконструировать местный аэропорт.Общая стоимость проекта — порядка трех миллиардов долларов. Он будет реализован в рамках фабрики проектного финансирования. Треть суммы поступит от инициатора проекта, остальные средства инвестирует банковский синдикат.В Забайкалье сейчас непростая экономическая ситуация, и такие крупные проекты необходимы региону в первую очередь для создания современных рабочих мест, сообщает ГТРК "Чита".