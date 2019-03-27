Дни Андрея Тарковского стартуют 3-4 апреля в Ивановской области. Традиционно мероприятия приурочены ко дню рождению кинорежиссера. В этом году ему бы исполнилось 87 лет, сообщает ГТРК Ивтелерадио. На этот раз почетным гостем будет народный артист России, режиссер Константин Лопушанский.

Дни Андрея Тарковского стартуют 3-4 апреля в Ивановской области. Традиционно мероприятия приурочены ко дню рождению кинорежиссера. В этом году ему бы исполнилось 87 лет, сообщает ГТРК "Ивтелерадио".На этот раз почетным гостем будет народный артист России, режиссер Константин Лопушанский. Став учеником Тарковского, он работал с мастером над фильмом "Сталкер" и навсегда сохранил верность и преданность авторскому кино. 3 апреля режиссер проведет встречу с ивановскими зрителями и покажет свою картину "Роль". 4 апреля жителям Юрьевца Лопушанский представит другой свой фильм — "Гадкие лебеди", сценарий для которого написали братья Стругацкие.Дни Тарковского проходят в Иванове и Юрьевце с 1990 года и включают разнообразные мероприятия, начиная с кинопоказов и заканчивая творческими встречами. В этом году они предваряют Международный кинофестиваль "Зеркало" — он пройдет на ивановской земле с 14 по 21 июня. Об этом рассказал новый президент кинофестиваля Сергей Бодров.