Горные склоны на границе Хакасии и Красноярского края загорелись. Жители Абакана могли наблюдать это зрелище прямо из окон домов, сообщает ГТРК Красноярск. Однако люди переживают, что огонь подошел очень близко, и может начать распространяться из-за ветра.

Горные склоны на границе Хакасии и Красноярского края загорелись. Жители Абакана могли наблюдать это зрелище прямо из окон домов, сообщает ГТРК "Красноярск". Однако люди переживают, что огонь подошел очень близко, и может начать распространяться из-за ветра.Информацию о пожаре подтвердили в Управлении по делам ГО и ЧС Хакасии, но поспешили заверить, что местным жителям ничего не угрожает. Источник возгорания находится по другую сторону Енисея, и отрезан от поселений рекой. Рядом нет никакой инфраструктуры.