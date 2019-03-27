В Новороссийске слетевшая цепь бензопилы угодила в женщину и буквально разрезала ей лицо пополам. Врачам пришлось проводить сложнейшую операцию, чтобы спасти пострадавшую от паралича и сохранить все функции лицевых тканей и мимику.

В Новороссийске слетевшая цепь бензопилы угодила в женщину и буквально разрезала ей лицо пополам. Врачам пришлось проводить сложнейшую операцию, чтобы спасти пострадавшую от паралича и сохранить все функции лицевых тканей и мимику."В результате кропотливой работы специалистов все поврежденные участки были восстановлены", — рассказали РИА Новости в Министерстве здравоохранения Краснодарского края. В настоящее время все швы у пациентки уже сняты, она выписана домой.