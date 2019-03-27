На Люблинско-Дмитровской линии московского метро произошел сбой в движении поездов. Причиной сбоя стала техническая неисправность состава.

На Люблинско-Дмитровской линии московского метро произошел сбой в движении поездов.Инцидент произошел около 08:40. Поезд с пассажирами стоял около 10 минут в тоннеле между станциями "Печатники" и "Кожуховская". Из-за этого были увеличены интервалы поездов в центр. Как сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией, причиной сбоя стала техническая неисправность состава.На странице столичной подземки в Twitter сообщается, что в 09:08 движение поездов на салатовой ветке было введено в график.