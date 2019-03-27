Через девять дней после похорон одного из основателей НТВ Игоря Малашенко, который покончил с собой на вилле в Испании, его супруга Божена Рынска дала развернутое интервью. Она рассказала, что в последнее время Малашенко сильно удручал суд по разделу имущества с экс-женой, а она осталась ни с чем.

Через девять дней после похорон одного из основателей НТВ Игоря Малашенко, который покончил с собой на вилле в Испании, его супруга Божена Рынска дала развернутое интервью телеведущей Ксении Собчак.В нем светская львица и бывшая журналистка, которая ранее уже писала в соцсетях о том, что Малашенко страдал от депрессии, подтвердила: последние полгода своей жизни ее супруг делил имущество с бывшей женой.Рассказывая о том, что Малашенко не оставил ей по наследству ничего – все положено его бывшей семье, Рынска периодически начинает плакать. У самой Божены есть только две московских квартиры, одна из которых досталась от отца. Ее Рынска сдает, но жить на эти деньги не в состоянии и задумывается о поиске работы.Жена Малашенко также рассказывает о том, как тяжело проходил в США раздел имущества с его бывшей женой, как он боялся американских судов и за несколько месяцев до трагедии говорил о намерении покончить с собой.Тогда, как признается Рынска, она сказала ему: "Сначала завещай что-то на меня, а потом вешайся".Божена говорит это с большой горечью, признаваясь, что с Малашенко они были "пророщены друг в друга", и она его очень сильно любила, но не смогла уберечь от рокового шага.Теперь у Божены цель – сделать ЭКО, чтобы родить ребенка Малашенко: у нее есть замороженные эмбрионы. Однако на эту процедуру тоже нужны достаточно большие средства, которых, как говорит Рынска, у нее нет.Чтобы собрать нужную сумму, она через свои соцсети распродает свои дорогостоящие вещи и признается, что ее это не смущает.