Алкоголь, не вызывающий интоксикации и похмелья, создал британский ученый. Инновационный продукт должен появиться на прилавках лет через 5 – его тестируют на безопасность.

Алкоголь, не вызывающий интоксикации и похмелья, создалбританский ученый. Инновационный продукт должен появиться на прилавках лет через5 – его тестируют на безопасность.изобрел профессор Имперскогоколледжа Лондона и научный сотрудник Хаммерсмитской больницы Дэвид Натт. По егословам, ему удалось найти фонды, чтобы завершить свои революционные исследования.Чтобы довести свое детище до прилавка, ему нужно всего 20 миллионов фунтовстерлингов.Синтетический спирт Alcarelle Дэвид Натт разработал еще в1983 году. С тех пор профессор трудился над тем, чтобы избавить беспохмельный алкоголь от неочень приятного вкуса. Синтетический спирт, скорее всего, будет регулироватьсякак пищевая добавка – так что ему еще предстоит пройти тестирование набезопасность. Исследования еще не завершены, поэтому пока продегустироватьновый продукт можно только в лаборатории, передает со ссылкой на The Guardian.Надо отметить, что коллеги Натта за океаном также активноработают над – чтобы люди могли напиваться, не опасаясь неприятных утреннихпереживаний. Американский продукт называется Alcosynth. Его разработчики обещают, что через 30-35 лет весь мирперейдет только на синтетический алкоголь – и навсегда забудет, что такоепохмелье, указывает телеканал .Напомним, ранее разработчик Натт был советником британского правительствапо борьбе с наркотиками. Взгляды на эту борьбу у профессора были весьмасвоеобразные – так что вскоре его со скандалом уволили. Причиной сталозаявление ученого о том, что заниматься верховой ездой гораздо опаснее, чемупотреблять экстази.