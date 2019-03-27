Продюсер группы Ласковый май подал заявление в Следственный комитет на лидера группировки Ленинград. Поводом стали оскорбительные слова Сергея Шнурова о жителях Москвы в эфире ток-шоу Зенит.

Продюсер группы "Ласковый май" подал заявление в Следственный комитет на лидера группировки "Ленинград". Поводом стали оскорбительные слова Сергея Шнурова о жителях Москвы в эфире ток-шоу "Зенит".Андрей Разин потребовал, чтобы правоохранительные органы привлекли музыканта к уголовной ответственности. Он не понимает, почему артист позволяет себе говорить неприятные вещи о столице и ее жителях, хотя сам часто устраивает концерты в Москве и зарабатывает на них большие деньги.Как отметил продюсер, он намерен защитить москвичей от Сергея Шнурова, раз власти не собираются принимать меры. "Преступление совершено публичным человеком, затрагивает чувства и оскорбляет миллионы граждан России, в том числе и ветеранов Великой Отечественной войны, воевавших и ныне живущих в городе Москве", – написал он. Фрагмент заявления Андрей Разин разместил на странице в Instagram.Ранее продюсер "Ласкового мая" пообещал заплатить пять миллионов рублей любому человеку, который готов напасть на лидера группы "Ленинград". После этого адвокат музыканта Константин Добрынин настоял, чтобы прокуратура проверила высказывание певца. Правозащитник считает, что такое громкое заявление является поводом для возбуждения уголовного дела по статье "Призывы к насилию над гражданами", передает .Андрей Разин утверждает, что сам уже "много лет насилует" москвичей. В эфире передачи исполнитель назвал жителей столицы женским половым органом, а себя – мужским, сообщает агентство . Продюсер уточнил, что за подобные высказывания артисту следует быть не в Госдуме, а в психбольнице.Напомним, что конфликт разгорелся после публикации выпуска шоу "Зенит". Лидер группировки "Ленинград" вступил в спор с дизайнером Артемием Лебедевым о том, какой город хуже – Москва или Санкт-Петербург. На протяжении всей программы звезды использовали бранные слова, передает телеканал "".