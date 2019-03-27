Городской совет в последний момент изменил устав города

Городской совет в последний момент изменил устав городаСобинский городской суд признал незаконным назначение главой администрации Лакинска бывшего депутата ЗакСобрания Владимирской области Алексея Андрианова. Иск горсовету подал другой претендент на этот пост Андрей Жигов.Подводом для такого решение суда стало изменение в день голосования Устава города. Необходимый стаж государственной службы был снизили на 2 года.Решение суда официально выйдет 1 апреля, после чего у лакинского городского совета будет месяц на обжалование. Если решение суда первой инстанции останется в силе, что уже в начале мая лакинскому горсовету придется проводить конкурс по-новой.