У Кремля нет и не может быть какой-либо позиции по задержанию бывшего министра Открытого правительства Михаила Абызова, который обвиняется в хищении 4 миллиардов рублей.

У Кремля нет и не может быть какой-либо позиции по задержанию бывшего министра Открытого правительства Михаила Абызова, который обвиняется в хищении 4 миллиардов рублей."Существуют определенные подозрения, обвинения, они официально предъявлены, насколько мы знаем. Но только суд может признать Абызова в чем бы то ни было виноватым", — сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.При этом представитель Кремля отказался комментировать звучащие в СМИ версии о том, что это задержание — часть некой кампании против "системных либералов"."Это удел политологов, околополитологов, наблюдателей и праздных зевак — высказывать все вот эти предположения. Тут я ничего не могу сказать", — указал он.Также Песков оставил без ответа вопрос о том, действительно ли правоохранительные органы выманили Абызова из-за границы, где он жил в последнее время, специально придумав хитрую схему."Пишут у нас — не читайте все, что пишут", — заметил пресс-секретарь президента, передает "Интерфакс".Михаил Абызов занимал пост министра по делам Открытого правительства с мая 2012 по май 2018 года. 26 марта 2019 года стало известно о его задержании. Следствие предъявило Абызову обвинения в создание преступного сообщества с использованием служебного положения и хищении 4 миллиардов рублей у ОАО "Сибирская энергетическая компания" и ОАО "Региональные электрические сети". Сегодня Басманный суд Москвы должен выбрать задержанному меру пресечения.