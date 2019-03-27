Объем выдачи жилищных кредитов по итогам 2019 года снизиться на 10-15% и не превысит 2,5-2,6 трлн рублей. Такой прогноз содержится в исследовании, подготовленном экспертами рейтингового агентства Эксперт РА (RAEX).

Прошлый год стал рекордным для рынка ипотеки: он вырос на 49% до 3 трлн рублей. За 2018 год средний размер ипотечного кредита вырос на 10% до 2,05 млн рублей. Достичь таких показателей помогли сначала снижающиеся ставки, потом растущие, которые стимулировали россиян брать кредиты по более выгодным условиям.Чемпионом по ипотечному кредитованию остается Сбербанк, несмотря на небольшое снижение его доли в общем объеме. Почти половина жилищных кредитов была оформлена в Сбербанке. В целом доля госбанков составила 86,5%. Лидером по темпу прироста ипотечных выдач вследствие эффекта низкой базы 2017 года стал "АЛЬФА-БАНК" - объемы выдач выросли на 1177%. В тройку лидеров по темпам прироста также вошли Банк "ФК Открытие" (+172%) и "СМП Банк" (+120%).Больше всего ипотечыных кредитов было выдано в Москве на 385,5 млрд рублей. На втором месте по объему выдач – Московская область (252,7 млрд рублей), замыкает тройку лидеров Санкт-Петербург (200,3 млрд рублей). Благодаря значительному увеличению ипотечного кредитования Свердловская область потеснила Республику Татарстан и вошла в пятерку лидеров по объему выдач в 2018-м.Однако, ожидать новых ипотечных рекордов не стоит, считают аналитики "Эксперт РА". Во-первых, часть спроса 2019 года была реализована еще в прошлом году, а предпосылок снижения ипотечных ставок эксперты пока не видят. Во-вторых, строительную отрасль ждет переход к проектному финансированию. На фоне этого темпы строительства жилья в 2019–2020 годах замедлятся, что приведет к удорожанию стоимости строительства и росту цены квадратного метра. Кроме этого, темпы роста ограничит повторное повышение Центробанком коэффициентов риска по ипотеке с первоначальным взносом менее 20%."В результате объем ипотечных выдач по итогам 2019 года снизится на 10–15% и не превысит 2,5–2,6 трлн рублей", - говорится в исследовании. А ипотечный портфель не превысит 7,5 трлн рублей на первое января 2020 года. Поддержать рынок могут ипотечные каникулы и расширение возможностей использования семейной ипотеки.Данный прогноз эксперты называют базовым и считают его наиболее вероятным (речь идет о цене на нефть марки Brent в 60 долларов за баррель, ключевой ставке в диапазоне 7,25–7,75% и инфляции не выше 5% по итогам 2019-го). В случае негативного сценария (нефть упадет до 50 долларов за баррель, ключевая ставка вырастет до 8%, а инфляция составит 6-7%) выдача ипотеки упадет более чем на треть, до 2 трлн рублей, и окажется на уровне показателей 2017 года. Однако, вероятность реализации данного сценария мы оцениваем как невысокую, отмечают эксперты.