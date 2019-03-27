Новый проект Минприроды может нанести Байкалу непоправимый ущерб. Об этом заявили представители Лимнологического института. На конференции, которую провели ученые, обсуждалось решение об увеличении норм сброса в озеро загрязняющих веществ.

Новый проект Минприроды может нанести Байкалу непоправимый ущерб. Об этом заявили представители Лимнологического института. На конференции, которую провели ученые, обсуждалось решение об увеличении норм сброса в озеро загрязняющих веществ.Как сообщает ГТРК "Иркутск", министерство готовит проект, в соответствии с которым объемы химикатов, сливаемых в Байкал, могут вырасти в десятки раз. Ученые уверены: принятие такого решения окажет серьезное отрицательное воздействие на всю экосистему уникального озера. Если увеличить нормы слива некоторых веществ, например, фосфора или хлора, это создаст благоприятную почву для увеличения вредных микроорганизмов. Кроме того, специалисты заявили о том, что нашли в проекте противоречия закону "Об экологической экспертизе".Сейчас ученые института готовят критическое письмо в министерство. Встреча с представителями Минприроды может состояться уже в конце этой недели, и специалисты готовы встать на защиту священного озера, заявил директор Лимнологического института Андрей Федотов.