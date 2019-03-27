Нюша больше не принадлежит себе. Певица делает все для того, чтобы как можно больше времени быть со своей новорожденной малышкой.

Нюша больше не принадлежит себе. Певица делает все для того,чтобы как можно больше времени быть со своей новорожденной малышкой.Поклонников не стала разочаровывать. Новые проектыартистки появятся – несмотря на то, что на первом месте для певицы теперьмаленькая дочка."Я знаю, как вы ждете мои песни… А вы знаете, что всегонесколько месяцев назад я стала мамой. Для меня это особый период в жизни, сприходом которого все очень изменилось", – рассказала Нюша фанатам.28-летняя певица Нюша впервые стала мамой в ноябре прошлогогода. Своему супругу Игорю Сивову артистка подарила дочь. Нюша отказалась отискусственного вскармливания и сама кормила новорожденную грудью.Несмотря на то, что малышка забирает у почти все время,артистка все находит возможность пообщаться с фолловерами. Певица ответила навопросы поклонников в Instagram.Нюша отметила, что ее все чаще спрашивают о том, ждать ли новых концертов изаписей."Я принадлежу не только себе. Рядом со мной естьчеловек, которому я очень нужна. И мне самой хочется уделять все свое свободноевремя малышке. Но музыка никогда не уйдет из моей жизни", – приводитзаверения певицы Teleprogramma.pro.Ранее певица рискнула выложить в своем Instagram фотобез макияжа – на снимке она в леопардовом пальто и с коляской на прогулке сдочерью. Некоторых умилил сонный вид Нюши – пользователи сочли это милым и дажегармоничным. Но большинство все-таки решило, что Нюша выложила неудачный снимок.А некоторые даже написали, что звезда сильно постарела и разочаровывает своимвнешним видом.