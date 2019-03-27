Валерий Блюменкранц переживает непростой период. Участник шоу Дом-2 страдает из-за разногласий с экс-возлюбленной Ириной Пинчук.

Валерий Блюменкранц переживает непростой период. Участникшоу "Дом-2" страдает из-за разногласий с экс-возлюбленной Ириной Пинчук.Из-за неудач в личной жизни Блюменкранц занялся собой.Мужчина сбросил лишний вес и активно занялсяспортом. Звезда шоу "Дом-2" также стал частым гостем в кабинете косметолога.Валеру очень беспокоили морщины, которые стали заметны послепотери лишних килограммов. Житель телестройки решил привести лицо в порядок исогласился на болезненную процедуру. С помощью филлеров Блюменкранцу убралиносогубные складки и разгладили морщины на лбу. Об этом он написал в личном Instagram.Меж тем, обновленная внешность не сделала участника шоу "Дом-2"счастливее. Вернувшись на Поляну, обколотый ботоксом Валера устроил разносэкс-зазнобе Ирине Пинчук. Блюменкранц упрекнул девушку в желании сойтись с бывшемучастником телестройки Романом Гриценко."А как себя должен чувствовать Валера, когда он сидит плачет, а Ира идет к Бородиной и слезно просит привести сюда Гриценко. Какдолжен вести себя человек на моем месте?" – выговаривал участник .Ирина нелепо оправдывалась. "Я тоже за тебя переживала,Валер", – глотая слезы отвечала она. Анонс следующего выпуска опубликовалInstagram-аккаунт dom2_reality.