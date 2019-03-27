Валерий Блюменкранц переживает непростой период. Участник
шоу Дом-2 страдает из-за разногласий с экс-возлюбленной Ириной Пинчук.
Валерий Блюменкранц переживает непростой период. Участник
шоу "Дом-2" страдает из-за разногласий с экс-возлюбленной Ириной Пинчук.
Из-за неудач в личной жизни Блюменкранц занялся собой.
Мужчина сбросил лишний вес и активно занялся
спортом. Звезда шоу "Дом-2" также стал частым гостем в кабинете косметолога.
Валеру очень беспокоили морщины, которые стали заметны после
потери лишних килограммов. Житель телестройки решил привести лицо в порядок и
согласился на болезненную процедуру. С помощью филлеров Блюменкранцу убрали
носогубные складки и разгладили морщины на лбу. Об этом он написал в личном Instagram.
Меж тем, обновленная внешность не сделала участника шоу "Дом-2"
счастливее. Вернувшись на Поляну, обколотый ботоксом Валера устроил разнос
экс-зазнобе Ирине Пинчук. Блюменкранц упрекнул девушку в желании сойтись с бывшем
участником телестройки Романом Гриценко.
"А как себя должен чувствовать Валера, когда он сидит плачет, а Ира идет к Бородиной и слезно просит привести сюда Гриценко. Как
должен вести себя человек на моем месте?" – выговаривал участник .
Ирина нелепо оправдывалась. "Я тоже за тебя переживала,
Валер", – глотая слезы отвечала она. Анонс следующего выпуска опубликовал
Instagram-аккаунт dom2_reality.