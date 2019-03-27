Клуб КХЛ Авангард вернется в Омск, как только будет построен новый дворец спорта. В текущем сезоне омичи проводили домашние матчи в подмосковной Балашихе.

Клуб КХЛ "Авангард" вернется в Омск, как только будет построен новый дворец спорта. В текущем сезоне омичи проводили домашние матчи в подмосковной Балашихе."Арена-Омск" была признана непригодной для проведения матчей КХЛ. В ближайшее время спортивное сооружение будет снесено, а в Омске построят новый дворец спорта. Однако сроки завершения строительства пока неизвестны."То, что есть сейчас, фактически все будет снесено, и будет построен современный дворец. Мы находимся в рабочем процессе, проектируем новую арену и делаем все возможное, чтобы новая арена, если мы решили ее строить, прослужила долго. "Авангард" вернется в Омск, и надеюсь в новую, современную и красивую арену", — сообщил ТАСС редседатель совета директоров "Авангарда" Александр Крылов.