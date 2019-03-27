Злоумышленник под угрозой применения насилия к потерпевшему и его близким лицам потребовал более 1 млн рублей...

Оперативники УВД по СЗАО совместно с ОУР отдела МВД России по району Северное Тушино г. Москвы задержали мужчину подозреваемого в вымогательстве крупной суммы денежных средств.В полицию обратился 64-летний мужчина с заявлением о том, что неизвестный, угрожая насилием ему и его близким лицам, требует денежные средства в сумме более 1 млн рублей, а также ссылаясь на то, что он разгласит сведения о якобы незаконной сделке с недвижимостью.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции при передаче денежных средств в одном из сетевых ресторанов, расположенных на улице Героев Панфиловцев, задержали подозреваемого. Им оказался 41-летний мужчина.По данному факту следствием Отдела МВД России по району Северное Тушино г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 163 УК РФ «Вымогательство». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.Пресс-служба УВД по СЗАО(499) 192-59-56