Злоумышленница, выдававшая себя за риелтора, взяла у потерпевшей денежные средства в размере 5 млн рублей на покупку квартиры и перестала выходить на связь...

«Полицейскими ЮВАО задержана 49-летняя москвичка по подозрению в мошенничестве с продажей квартиры», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.В дежурную часть ОП «Жулебинский» ОМВД России по району Выхино-Жулебино поступил материал проверки по обращению жительницы Московской области.Установлено, что заявительница через объявление в Интернете обратилась к риелтору с целью приобретения квартиры на Фрунзенской набережной. После подписания необходимых документов женщина передала денежные средства в размере 5 млн рублей риелтору в качестве оплаты стоимости квартиры, после чего последняя перестала выходить на связь. Позже потерпевшая узнала, что квартира, которую она хотела приобрести, на продажу не выставлялась.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска УВД по ЮВАО задержали подозреваемую по месту жительства на Амурской улице. Ею оказалась 49-летняя москвичка, ранее судимая за мошенничество.Полицейские установили, что злоумышленница не является риэлтором, все представленные документы на право оказания данной услуги являются поддельными, а объявление в Интернете – фиктивным. Денежными средствами подозреваемая распорядилась по своему усмотрению.Следователем Отдела полиции «Жулебинский» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ «Мошенничество».Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18