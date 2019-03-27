Иномарку мужчинам передали за денежное вознаграждение их сообщники, которые ранее вскрыли и похитили ее с помощью спецредств. Злоумышленники намеревались перегнать транспортное средство зарубеж...

«Сотрудники отдела уголовного розыска УВД по ЮЗАО совместно с инспекторами ОБ ДПС ГИБДД УВД по ЮЗАО задержали подозреваемых в краже иномарки», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.В полицию обратился представитель компании по прокату иномарок и сообщил о том, что один из автомобилей похищен со стоянки на Перекопской улице и в настоящее время его местоположение неизвестно. Материальный ущерб составил 4 млн рублей.В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские обнаружили автомобиль на территории Новой Москвы. Вскоре были задержаны трое подозреваемых, которые намеревались уехать на данной машине. Ими оказались приезжие из ближнего зарубежья в возрасте от 25 до 30 лет. Со слов задержанных, данную иномарку им передали за денежное вознаграждение их сообщники, которые ранее вскрыли и похитили ее с помощью спецредств. Злоумышленники намеревались перегнать транспортное средство зарубеж и там реализовать. В настоящее время похищенный автомобиль изъят и будет возвращен компании.По данному факту следствием возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление, розыск и задержание возможных соучастников противоправного деяния.Пресс-служба УВД по ЮЗАО(499) 129-75-56