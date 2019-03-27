Президент Украины Петр Порошенко назвал своего главного соперника на предстоящих президентских выборах. Оказалось, что это вовсе не актер Владимир Зеленский, лидирующий в предвыборной гонке.
Президент Украины Петр Порошенко назвал своего главного соперника на предстоящих президентских выборах. Оказалось, что это вовсе не актер Владимир Зеленский, лидирующий в предвыборной гонке.
Главным оппонентом на выборах президента Украины – 2019
Порошенко назвал главу российского государства Владимира Путина. "Я не
стесняюсь и открыто говорю, потому что другие боятся это делать, – заявил лидер
Незалежной.
В эфире телеканала ICTV он прямо назвал своим соперником
Путина, а союзником – украинский народ. Все, что ослабляет Незалежную, делает
Кремль сильнее, поделился своими сомнительными выводами Порошенко. Тот случай, когда
лучше жевать, чем говорить.
Но президенту Украины озвучивать откровенно бредовые
заявления не привыкать. Вероятно, сказывается увлечение Порошенко алкоголем. В
спиртовом угаре еще и не такую ахинею скажешь.
Так, на днях украинский лидер обвинил Россию в низких темпах
строительства Киевского метрополитена. По мнению , все из-за анонимных
звонков, которыми пытались парализовать транспорт. За этими звонками, уверен
лидер Незалежной, стоит Кремль.
Не стесняется Порошенко озвучивать и угрозы в адрес
российского лидера. В ходе недавнего заседания Совета нацбезопасности лидер
Незалежной сообщил о создании мощных ракетных комплексов, способных поразить
цели на территории соседней страны.
Заявления становятся более угрожающими по мере приближения
президентских выборов. Глава государства занимает второе место в предвыборной
гонке. За него готовы проголосовать около 17% тех, кто придет на выборы.