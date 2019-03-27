Президент Украины Петр Порошенко назвал своего главного соперника на предстоящих президентских выборах. Оказалось, что это вовсе не актер Владимир Зеленский, лидирующий в предвыборной гонке.

Президент Украины Петр Порошенко назвал своего главного соперника на предстоящих президентских выборах. Оказалось, что это вовсе не актер Владимир Зеленский, лидирующий в предвыборной гонке.Главным оппонентом на выборах президента Украины – 2019Порошенко назвал главу российского государства Владимира Путина. "Я нестесняюсь и открыто говорю, потому что другие боятся это делать, – заявил лидерНезалежной.В эфире телеканала ICTV он прямо назвал своим соперникомПутина, а союзником – украинский народ. Все, что ослабляет Незалежную, делаетКремль сильнее, поделился своими сомнительными выводами Порошенко. Тот случай, когдалучше жевать, чем говорить.Но президенту Украины озвучивать откровенно бредовыезаявления не привыкать. Вероятно, сказывается увлечение Порошенко алкоголем. Вспиртовом угаре еще и не такую ахинею скажешь.Так, на днях украинский лидер обвинил Россию в низких темпахстроительства Киевского метрополитена. По мнению , все из-за анонимныхзвонков, которыми пытались парализовать транспорт. За этими звонками, уверенлидер Незалежной, стоит Кремль.Не стесняется Порошенко озвучивать и угрозы в адресроссийского лидера. В ходе недавнего заседания Совета нацбезопасности лидерНезалежной сообщил о создании мощных ракетных комплексов, способных поразитьцели на территории соседней страны.Заявления становятся более угрожающими по мере приближенияпрезидентских выборов. Глава государства занимает второе место в предвыборнойгонке. За него готовы проголосовать около 17% тех, кто придет на выборы.