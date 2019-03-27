Жена известного футболиста Павла Погребняка предстала в
новом образе. Мария Погребняк опубликовала в личном Instagram яркий снимок.
Жена известного футболиста Павла Погребняка предстала в
новом образе. Мария Погребняк опубликовала в личном Instagram яркий снимок.
Светская львица ошарашила поклонников новым фото. Мария
Погребняк позирует с кислотно-желтыми волосами и похожем по оттенку наряде.
Звезда облачена в ленинцы, облегающие ее стройные ножки,
укороченной водолазке и серной кожаной куртке-косухе. Как выяснилось супруга
футболиста прошлась в этом наряде по подиуму. Мария приняла участие в показе
российского бренда HEADLINER BY VOLKY.
Интернет обыватели испугались за волосы Пограбняк. Оказалось,
что их тревоги были напрасными, – светская львица примерила парик.
"Мне идет такой стиль?" – поинтересовалась мнением интернет-обывателей . Фолловеры по-разному отреагировали на смену имиджа. Одни назвали эксперимент
успешным, другие же набросились с критикой.
"Дерзкая)))✌👍😁🙌🙌
(здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "А
куда Вы ходите, Мария в таком луке?) В ресторан? В музеи?", "Нет. Как транс!!!!
А в жизни вы красотка!!!!", "Вау, какая)❤️🙏", – писали интернет
обыватели.
Напомним, и ее супруг вместе со школы. Знаменитости
воспитывают троих сыновей. Светская львица не исключает, что в будущем может
решиться еще на одного малыша. Меж тем, избранница спортсмена выглядит не хуже
профессиональных супермоделей. А недавно Мария Погребняк перенесла серьезную операцию по коррекции зрения. Впрочем, она уже начала вести привычный образ жизни.