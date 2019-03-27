Жена известного футболиста Павла Погребняка предстала в новом образе. Мария Погребняк опубликовала в личном Instagram яркий снимок.

Жена известного футболиста Павла Погребняка предстала вновом образе. Мария Погребняк опубликовала в личном Instagram яркий снимок.Светская львица ошарашила поклонников новым фото. МарияПогребняк позирует с кислотно-желтыми волосами и похожем по оттенку наряде.Звезда облачена в ленинцы, облегающие ее стройные ножки,укороченной водолазке и серной кожаной куртке-косухе. Как выяснилось супругафутболиста прошлась в этом наряде по подиуму. Мария приняла участие в показероссийского бренда HEADLINER BY VOLKY.Интернет обыватели испугались за волосы Пограбняк. Оказалось,что их тревоги были напрасными, – светская львица примерила парик."Мне идет такой стиль?" – поинтересовалась мнением интернет-обывателей . Фолловеры по-разному отреагировали на смену имиджа. Одни назвали экспериментуспешным, другие же набросились с критикой."Дерзкая)))✌👍😁🙌🙌(здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Акуда Вы ходите, Мария в таком луке?) В ресторан? В музеи?", "Нет. Как транс!!!!А в жизни вы красотка!!!!", "Вау, какая)❤️🙏", – писали интернетобыватели.Напомним, и ее супруг вместе со школы. Знаменитостивоспитывают троих сыновей. Светская львица не исключает, что в будущем можетрешиться еще на одного малыша. Меж тем, избранница спортсмена выглядит не хужепрофессиональных супермоделей. А недавно Мария Погребняк перенесла серьезную операцию по коррекции зрения. Впрочем, она уже начала вести привычный образ жизни.