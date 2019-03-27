Одна из самых сильных метелей за весь зимний период пришла на Сахалин в конце марта. Мощный циклон добрался до острова из Китая.

Одна из самых сильных метелей за весь зимний период пришла на Сахалин в конце марта. Мощный циклон добрался до острова из Китая. Из-за снегопада в Южно-Сахалинске резко упала видимость, на дорогах — множество аварий. Горожане пробираются по тротуарам через сугробы.В заливе Мордвинова недалеко от столицы области из-за метели заблудились рыбаки: снегопад лишил их ориентиров. Люди смогли выбраться благодаря навигаторам на телефонах и помощи спасателей, которые давали сигнал сирены с берега, сообщает телеканал "Россия 24".