Президента Украины ждет тюрьма в случае его проигрыша на
выборах. Если он, конечно, не успеет сбежать за границу.
Президента Украины ждет тюрьма в случае его проигрыша на
выборах. Если он, конечно, не успеет сбежать за границу.
Петр Порошенко оказался в ситуации товарища Саахова из
фильма "Кавказская пленница": "Либо я ее веду в ЗАГС, либо она ведет меня к
прокурору". Сейчас главное для президента – получить гарантии безопасности
хотя бы за границей, считает политолог, главный редактор журнала
"Национальная оборона" Игорь Коротченко.
Эксперт напомнил, что большинство участников предвыборной
гонки пообещали Порошенко уголовное преследование в случае победы. Ему грозит
срок за коррупцию и фальсификацию выборов. О подготовке администрацией президента
массовых вбросов заявляла, в частности, бывшая соратница Порошенко лидер
"Батькивщины" Юлия Тимошенко.
В том, что действующий президент станет козлом отпущения за
все годы беззакония и падения Украины в пропасть, можно не сомневаться, уверен
Коротченко. Порошенко остается только одно – бежать из страны и искать убежище
на Западе.
Тем временем сам Порошенко продолжает делать весьма странные
заявления. Президент назвал своим главным оппонентом Владимира Путина, видимо,
позабыв, что российский лидер не принимает участие в выборах на Украине. Президент
Украинского аналитического центра Александр Охрименко пояснил в интервью ,
что это заявление ориентированно на антироссийский электорат в надежде, что он
проявит активность и 31 марта проголосует за .
Президентские выборы на Украине пройдут 31 марта, в них
примут участие 39 кандидатов. В предвыборной гонке лидирует актер Владимир Зеленский,
пользующийся поддержкой трети электората. На втором месте – действующий президент
Петр , замыкает тройку лидеров экс-премьер Юлия Тимошенко.