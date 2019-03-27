Президента Украины ждет тюрьма в случае его проигрыша на выборах. Если он, конечно, не успеет сбежать за границу.

Президента Украины ждет тюрьма в случае его проигрыша навыборах. Если он, конечно, не успеет сбежать за границу.Петр Порошенко оказался в ситуации товарища Саахова изфильма "Кавказская пленница": "Либо я ее веду в ЗАГС, либо она ведет меня кпрокурору". Сейчас главное для президента – получить гарантии безопасностихотя бы за границей, считает политолог, главный редактор журнала"Национальная оборона" Игорь Коротченко.Эксперт напомнил, что большинство участников предвыборнойгонки пообещали Порошенко уголовное преследование в случае победы. Ему грозитсрок за коррупцию и фальсификацию выборов. О подготовке администрацией президентамассовых вбросов заявляла, в частности, бывшая соратница Порошенко лидер"Батькивщины" Юлия Тимошенко.В том, что действующий президент станет козлом отпущения завсе годы беззакония и падения Украины в пропасть, можно не сомневаться, уверенКоротченко. Порошенко остается только одно – бежать из страны и искать убежищена Западе.Тем временем сам Порошенко продолжает делать весьма странныезаявления. Президент назвал своим главным оппонентом Владимира Путина, видимо,позабыв, что российский лидер не принимает участие в выборах на Украине. ПрезидентУкраинского аналитического центра Александр Охрименко пояснил в интервью ,что это заявление ориентированно на антироссийский электорат в надежде, что онпроявит активность и 31 марта проголосует за .Президентские выборы на Украине пройдут 31 марта, в нихпримут участие 39 кандидатов. В предвыборной гонке лидирует актер Владимир Зеленский,пользующийся поддержкой трети электората. На втором месте – действующий президентПетр , замыкает тройку лидеров экс-премьер Юлия Тимошенко.