В Москве в подвале Государственного театра киноактера на Поварской улице под настилом найден человеческий череп.

В Москве в подвале Государственного театра киноактера на Поварской улице под настилом найден человеческий череп.По предварительным данным, останки принадлежат человеку, скончавшемуся около 10 лет назад, рассказал "Интерфаксу" осведомленный источник.Между тем пользователи соцсетей, обсуждая новость о страшной находке, вспомнили, что раньше на месте Театра киноактера стоял храм Рождества Христова, при котором существовало небольшое кладбище. По мнению людей, череп мог оказаться в подвале здания случайно еще с тех времен.