Наталья Подольская вызвала переполох в среде своих поклонников. Рассмотрев новые фотографии из спортзала, опубликованные певицей, фанаты заподозрили, что артистка страдает анорексией.

Наталья Подольская вызвала переполох в среде своихпоклонников. Рассмотрев новые фотографии из спортзала, опубликованные певицей,фанаты заподозрили, что артистка страдает анорексией.Снимки , которые появились в Instagram звезды эстрады,сделаны в тренажерном зале. Известнаяроссийская поп-исполнительница продемонстрировала фигуру в облегающем черномкостюме. Подольская сообщила, что такую прекрасную форму она поддерживаетблагодаря усиленным занятиям спортом."Понедельник…начинаем. Всем солнца, прекрасной рабочейнедели и спорта", – подписала пост певица.Подписчики, приглядевшись, вовсе не обрадовалисьчрезмерной, по их мнению, стройности звезды. Артистке посоветовали оставитьпостоянные диеты, которыми она, похоже, уже довела себя до анорексии, передает"Наталья, не увлекайся сбросом веса", "Согласна,тело надо держать в тонусе, но не до фанатизма!", "По-моему ты близкак анорексии!", – приводит комментарии поклонников (орфографияи пунктуация оригинала – Прим. ред).Недавно у поклонников была другая забота– они заподозрили, что певица беременна. Напомним, певицу и ее супругаВладимира Преснякова провозгласили "Парой года – 2019". На снимках сторжественной церемонии фанаты разглядели под тонким шелковым платьем Натальи Подольскойокруглившийся животик. Обратили внимание и на изменившиеся черты лица – чтотолько укрепило фолловеров в их подозрениях. Сама певица эти слухи опровергает.