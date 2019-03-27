Наталья Подольская вызвала переполох в среде своих
поклонников. Рассмотрев новые фотографии из спортзала, опубликованные певицей,
фанаты заподозрили, что артистка страдает анорексией.
Наталья Подольская вызвала переполох в среде своих
поклонников. Рассмотрев новые фотографии из спортзала, опубликованные певицей,
фанаты заподозрили, что артистка страдает анорексией.
Снимки , которые появились в Instagram звезды эстрады,
сделаны в тренажерном зале. Известная
российская поп-исполнительница продемонстрировала фигуру в облегающем черном
костюме. Подольская сообщила, что такую прекрасную форму она поддерживает
благодаря усиленным занятиям спортом.
"Понедельник…начинаем. Всем солнца, прекрасной рабочей
недели и спорта", – подписала пост певица.
Подписчики, приглядевшись, вовсе не обрадовались
чрезмерной, по их мнению, стройности звезды. Артистке посоветовали оставить
постоянные диеты, которыми она, похоже, уже довела себя до анорексии, передает
.
"Наталья, не увлекайся сбросом веса", "Согласна,
тело надо держать в тонусе, но не до фанатизма!", "По-моему ты близка
к анорексии!", – приводит комментарии поклонников (орфография
и пунктуация оригинала – Прим. ред).
Недавно у поклонников была другая забота
– они заподозрили, что певица беременна. Напомним, певицу и ее супруга
Владимира Преснякова провозгласили "Парой года – 2019". На снимках с
торжественной церемонии фанаты разглядели под тонким шелковым платьем Натальи Подольской
округлившийся животик. Обратили внимание и на изменившиеся черты лица – что
только укрепило фолловеров в их подозрениях. Сама певица эти слухи опровергает.