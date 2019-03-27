Михаил Абызов категорически не признает себя виновным в
хищении 4 миллиардов, заявляет его адвокат. Басманный суд Москвы 27 марта изберет меру пресечения
бывшему министру открытого правительства, которого обвиняют в создании
организованной преступной группировки.
Михаил Абызов категорически не признает себя виновным в
хищении 4 миллиардов, заявляет его адвокат. Басманный суд Москвы 27 марта изберет меру пресечения
бывшему министру открытого правительства, которого обвиняют в создании
организованной преступной группировки.
Михаил Абызов действовал не один – это совершенно ясно.
Обвинение бывшему министру предъявлено, а значит, у следствия есть веские
доказательства преступной деятельности чиновника, заявил зампред думского комитета
по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный.
"Можно сказать уверенно, что этот человек совершил
преступление. Ведь чтобы предъявить обвинения, должны быть достаточно серьезные
и веские основания, доказательства. Конечно, это не гарантия – потому что пока
нет приговора, вступившего в законную силу. А что касается связи с региональными
чиновниками, здесь следствие проверит все возможные версии и легенды, которые
есть на этот счет. Но трудно представить, что их не было", – заявил
Выборный в эфире НСН.
О задержании Михаила Абызова сообщалось 26 марта. По
некоторым данным, спецслужбы выманили экс-министра из Италии – якобы, на день
рождения одного из друзей. Следствие утверждает, что бывший чиновник в
2011-2014 годах создал и возглавил преступное сообщество, был бенифициарным
владельцем нескольких оффшорных компаний. Его также обвиняют в хищении 4 миллиардов
рублей у "Сибирской энергетической компании" и "Региональных
электрических сетей". Предполагают, что у Михаила Абызова было как минимум
пять сообщников, пишет Life.ru.
Михаил Абызов занимал руководящие должности в компаниях
топливно-энергетического комплекса с середины 90-х годов. В 2012-м году указом
Дмитрия Медведева был назначен советником президента. После смены главы
государства Абызов оказался на должности министра, ответственного за координацию
деятельности "Открытого правительства". В 2018 году пост был
упразднен, а Михаил Абызов сразу отправился на свою виллу в Италии.