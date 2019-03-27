Михаил Абызов категорически не признает себя виновным в хищении 4 миллиардов, заявляет его адвокат. Басманный суд Москвы 27 марта изберет меру пресечения бывшему министру открытого правительства, которого обвиняют в создании организованной преступной группировки.

Михаил Абызов категорически не признает себя виновным вхищении 4 миллиардов, заявляет его адвокат. Басманный суд Москвы 27 марта изберет меру пресечениябывшему министру открытого правительства, которого обвиняют в созданииорганизованной преступной группировки.Михаил Абызов действовал не один – это совершенно ясно.Обвинение бывшему министру предъявлено, а значит, у следствия есть вескиедоказательства преступной деятельности чиновника, заявил зампред думского комитетапо безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный."Можно сказать уверенно, что этот человек совершилпреступление. Ведь чтобы предъявить обвинения, должны быть достаточно серьезныеи веские основания, доказательства. Конечно, это не гарантия – потому что поканет приговора, вступившего в законную силу. А что касается связи с региональнымичиновниками, здесь следствие проверит все возможные версии и легенды, которыеесть на этот счет. Но трудно представить, что их не было", – заявилВыборный в эфире НСН.О задержании Михаила Абызова сообщалось 26 марта. Понекоторым данным, спецслужбы выманили экс-министра из Италии – якобы, на деньрождения одного из друзей. Следствие утверждает, что бывший чиновник в2011-2014 годах создал и возглавил преступное сообщество, был бенифициарнымвладельцем нескольких оффшорных компаний. Его также обвиняют в хищении 4 миллиардоврублей у "Сибирской энергетической компании" и "Региональныхэлектрических сетей". Предполагают, что у Михаила Абызова было как минимумпять сообщников, пишет Life.ru.Михаил Абызов занимал руководящие должности в компанияхтопливно-энергетического комплекса с середины 90-х годов. В 2012-м году указомДмитрия Медведева был назначен советником президента. После смены главыгосударства Абызов оказался на должности министра, ответственного за координациюдеятельности "Открытого правительства". В 2018 году пост былупразднен, а Михаил Абызов сразу отправился на свою виллу в Италии.