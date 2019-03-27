Около кафе в центре Москвы произошла драка. Один из участников конфликта предположительно ножом нанес удар в область живота 23-летнему мужчине, после чего скрылся...

«Сотрудники Отдельной роты патрульно-постовой службы полиции ОМВД России по району Замоскворечье задержали 35-летнего мужчину, подозреваемого в факте кражи и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.В территориальный отдел полиции поступило сообщение о том, что на Валовой улице гражданин получил ранение. Прибывшие на место происшествия полицейские установили, что произошла драка. Из расположенного рядом кафе вышли несколько молодых людей и стали разнимать дерущихся. Один из участников конфликта предположительно ножом нанес удар в область живота 23-летнему мужчине, после чего скрылся. Потерпевший госпитализирован нарядом скорой медицинской помощи в больницу.В ходе патрулирования близлежащей территории полицейские в Большом Строченовском переулке задержали подозреваемого – 35-летнего мужчину. У злоумышленника изъят предмет, похожий на нож.Сотрудники полиции установили причастность задержанного мужчины к другому противоправному деянию. Как выяснилось, он похитил во время драки у другого ее участника мобильный телефон. Похищенный телефон изъят при задержании и возвращен владельцу.Следствием ОМВД России по району Замоскворечье возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», ст. 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60