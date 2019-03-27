Злоумышленница, воспользовалась незапертой дверью в гримерную комнату, откуда похитила личные вещи и денежные средства потерпевших. Похищенным она распорядилась по своему усмотрению...

Оперуполномоченные уголовного розыска УВД по ЮАО задержали 32-летнюю москвичку, подозреваемую в совершении кражи.В ОМВД России по Даниловскому району поступили сообщения о кражах. По словам заявителей, из помещения гримерной комнаты дома культуры пропали их личные вещи и денежные средства.В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий оперативники уголовного розыска УВД по ЮАО задержали подозреваемую. Ею оказалась 32-летняя жительница столицы. Как установили стражи порядка, злоумышленница, воспользовалась незапертой дверью в гримерную комнату, откуда похитила личные вещи и денежные средства потерпевших. Похищенным она распорядилась по своему усмотрению.По данному факту следствием ОМВД России по Даниловскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.У полицейских есть все основания полагать, что подозреваемая может быть причастна к совершению аналогичных противоправных деяний, совершенных на территории столицы.В настоящее время сотрудниками полиции проводятся дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на выявление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанной.Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22