Злоумышленник воспользовался тем, что рюкзак лежал на скамейке без присмотра, и похитил оттуда мобильный телефон. При задержании гаджет был изъят...

Участковые уполномоченные полиции ОМВД России по району Хамовники задержали 52-летнего мужчину, подозреваемого в краже мобильного телефона из рюкзака несовершеннолетней.В полицию поступило заявление от 46-летнего москвича, который сообщил, что на улице Плющиха неизвестный похитил из рюкзака его несовершеннолетней дочери мобильный телефон. Материальный ущерб составил 50 тысяч рублей.Полицейские в ходе проведения проверки в Панфиловском переулке задержали подозреваемого.Установлено, что злоумышленник воспользовался тем, что рюкзак лежал на скамейке без присмотра, и похитил оттуда мобильный телефон. При задержании гаджет был изъят.Следствием ОМВД России по району Хамовники возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60