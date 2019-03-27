Сотрудники полиции выразили в адрес Осипа Наумова слова восхищения и уважения, поздравили с юбилеем, подарив памятный сувенир и поздравительные адреса, пожелали благополучия, здоровья...

Почетный ветеран органов внутренних дел Осип Александрович Наумов отметил свой значимый юбилей.Ветеран Великой отечественной войны старшина в отставке командир отделения ГАИ Волгоградского РУВД г. Москвы Наумов Осип Александрович родился в селе Старогамзино Мордовской АССР. В 1942 году был призван на службу в Вооруженные силы, а в 1944 году в составе дивизии участвовал в боях по уничтожению бандформирований в Крыму и Западной Украине. За героизм, проявленный в годы Великой Отечественной войны, Осип Александрович награжден многочисленными медалями, особо значимые из них: «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне», «За боевые заслуги», «За безупречную службу», а также орденом Отечественной войны 2 степени.По случаю знаменательной даты в жизни ветерана поздравить с 95-летием его приехали заместитель командира ОБ ДПС ГИБДД УВД по ЮВАО подполковник полиции Сергей Бельдий и инспектор ДПС старший лейтенант Виктория Суравикина.Они выразили в адрес Осипа Александровича слова восхищения и уважения, поздравили с юбилеем, подарив памятный сувенир и поздравительные адреса, пожелали благополучия, здоровья.Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18