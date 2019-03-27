Полузащитник Ростова Алексей Ионов может пропустить ближайший матч российской премьер-лиги с Уралом. Футболист вернулся в клуб из сборной с мышечной травмой.

Полузащитник "Ростова" Алексей Ионов может пропустить ближайший матч российской премьер-лиги с "Уралом". Футболист вернулся в клуб из сборной с мышечной травмой.На 61 минуте матча сборных Казахстана и России Алексей почувствовал боль в мышцах и был заменен. Причиной мышечного спазма стало искусственное поле стадиона "Астана-Арена". По словам самого Алексея, он испытывал сильную нагрузку на мышцы.Серьезного повреждения у Ионова не выявлено. Однако один из лидеров "Ростова" занимается по индивидуальной программе. Врач ростовчан Владимир Хохлов заявил ТАСС, что есть вероятность участия Алексея в игре с "Уралом". Однако решение будет принято ближе к матчу.