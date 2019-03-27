За несколько дней до президентских выборов на Украине – 2019 Петр Порошенко угодил в новый скандал. Лидер Незалежной вывел из-под санкций несколько связанных с Россией компаний, сообщают украинские СМИ.

За несколько дней до президентских выборов на Украине – 2019 Петр Порошенко угодил в новый скандал. Лидер Незалежной вывел из-под санкций несколько связанных с Россией компаний, сообщают украинские СМИ.СМИ выяснили о приказе Порошенко номер 82 от 19 марта 2019года. Глава государства утвердил список юридических и физических лиц, которыевыводятся из-под санкционного режима.Подписание указа означает, что Порошенко отменяетблокирование их активов на Украине, запрет на вывод средств, а такжеограничения на въезд. Кроме того, вывод из-под санкций дает возможностьзаниматься предпринимательской деятельностью на Украине.Журналисты не обнаружили в обновленных списках российскихпредприятий, которые ранее считались в Незалежной "вражескими". Такойпоступок Порошенко ожидаемо вызвал бурю негодования у всевозможных украинскихпатриотов.Показательно заявление депутата Верховной рады ЛеонидаЕмеца. По его словам, пока украинские дипломаты прилагают большие усилия длярасширения санкций против России, их сужает. Такой поступоквызывает массу вопросов как у международных партнеров Киева, так и гражданстраны, подчеркнул парламентарий, слова которого приводит ресурс"Страна.ua".Ослабление санкций против связанных с Россией юридических ифизических лиц соседствует с гневными заявлениями Порошенко в адрес Кремля.Президента Владимира Путина лидер Незалежной накануне назвал своим главнымоппонентом.Все, что ослабляет Незалежную, делает Кремль сильнее,поделился сомнительными выводами Порошенко. Тот случай, когда лучше жевать, чемговорить.Эксперты полагают, что агрессивные заявления лидер Незалежной делает с прицелом на грядущие выборы. Риторика находит отклик у определенной части избирателей.