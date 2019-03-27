За несколько дней до президентских выборов на Украине – 2019 Петр Порошенко угодил в новый скандал. Лидер Незалежной вывел из-под санкций несколько связанных с Россией компаний, сообщают украинские СМИ.
За несколько дней до президентских выборов на Украине – 2019 Петр Порошенко угодил в новый скандал. Лидер Незалежной вывел из-под санкций несколько связанных с Россией компаний, сообщают украинские СМИ.
СМИ выяснили о приказе Порошенко номер 82 от 19 марта 2019
года. Глава государства утвердил список юридических и физических лиц, которые
выводятся из-под санкционного режима.
Подписание указа означает, что Порошенко отменяет
блокирование их активов на Украине, запрет на вывод средств, а также
ограничения на въезд. Кроме того, вывод из-под санкций дает возможность
заниматься предпринимательской деятельностью на Украине.
Журналисты не обнаружили в обновленных списках российских
предприятий, которые ранее считались в Незалежной "вражескими". Такой
поступок Порошенко ожидаемо вызвал бурю негодования у всевозможных украинских
патриотов.
Показательно заявление депутата Верховной рады Леонида
Емеца. По его словам, пока украинские дипломаты прилагают большие усилия для
расширения санкций против России, их сужает. Такой поступок
вызывает массу вопросов как у международных партнеров Киева, так и граждан
страны, подчеркнул парламентарий, слова которого приводит ресурс
"Страна.ua".
Ослабление санкций против связанных с Россией юридических и
физических лиц соседствует с гневными заявлениями Порошенко в адрес Кремля.
Президента Владимира Путина лидер Незалежной накануне назвал своим главным
оппонентом.
Все, что ослабляет Незалежную, делает Кремль сильнее,
поделился сомнительными выводами Порошенко. Тот случай, когда лучше жевать, чем
говорить.
Эксперты полагают, что агрессивные заявления лидер Незалежной делает с прицелом на грядущие выборы. Риторика находит отклик у определенной части избирателей.