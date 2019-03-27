Кажется, что звезды не отдыхают ни дня и все ради того, чтобы нам было что обсудить. Чаще всего речь идет вовсе не об их творчестве, а о скандалах в личной жизни. Дни.ру собрали для читателей все последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 27 марта 2019 года.

Кажется, что звезды не отдыхают ни дня и все ради того, чтобы нам было что обсудить. Чаще всего речь идет вовсе не об их творчестве, а о скандалах в личной жизни. "Дни.ру" собрали для читателей все последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 27 марта 2019 года.Яна Рудковская презентовала игрушку Чебусашку – чебурашку белого цвета с ушами, выкрашенными в цвет российского флага, и с лицом ее младшего сына. Мальчик появился на льду в аналогичном виде, представив новинку."Дорогие ,я очень рада, что в год ,когда легендарному Чебурашке исполняется 5⃣0⃣лет , Санечка @gnomgnomych в телевизионном шоу (где он с папой – главные герои , на одном из топовых телевизионных каналов Японии – TBS), не только выиграл все соревнования по " Виртуозности Катания" , но и презентовал свою игрушку ЧебуСашку (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – сообщила Яна Рудковская на своей официальной странице в социальной сети Instagram.Материал дополняется.Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 15 марта 2019 года, читайте в и специальных . Обсудить их можно на нашем .