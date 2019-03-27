Трагическая дата в истории авиа- и аэрополетов. 51 год назад в этот день при выполнении учебного полета погиб первый космонавт планеты Юрий Гагарин и его наставник Владимира Серегин. Это случилось в Киржачском районе Владимирской области, недалеко от деревни Новосёлово.

Трагическая дата в истории авиа- и аэрополетов. 51 год назад в этот день при выполнении учебного полета погиб первый космонавт планеты Юрий Гагарин и его наставник Владимира Серегин. Это случилось в Киржачском районе Владимирской области, недалеко от деревни Новосёлово.На месте гибели летчиков в 1975 году открылся памятник — стела в в форме крыла самолета. Ежегодно 27 марта к мемориалу приезжают известные личности, друзья, коллеги погибших, а также сотни простых граждан — возложить цветы и вспомнить, "каким он парнем был". Сегодня траурное мероприятие пройдет в полдень, сообщает ГТРК "Владимир". Строительство мемориального комплекса пока не завершено.До сих пор обсуждается, почему произошло смертельное падение самолета, тем более, если за его штурвалом были столь опытные летчики. Официальной причиной авиакатастрофы назван неосторожный маневр, приведший МиГ к штопору.