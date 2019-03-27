Президенту Белоруссии Александру Лукашенко в этом году исполнится 65 лет. Здоровье, понятное дело, уже совсем не то, да и нервная система, видимо, тоже. За последние два дня Батька уже дважды сорвался на подчиненных. Что происходит с Лукашенко, может, он серьезно болен?

Президенту Белоруссии Александру Лукашенко в этом году исполнится 65 лет. Здоровье, понятное дело, уже совсем не то, да и нервная система, видимо, тоже. За последние два дня Батька уже дважды сорвался на подчиненных. Что происходит с Лукашенко, может, он серьезно болен?Нервишки у Батьки шалят на полную катушку. Началось все летом прошлого года, когда Лукашенко неожиданно начал пугать белорусов потерей независимости.Апофеозом причуд Батьки стал прошлогодний саммит ЕврАзЭс, где президент братской республики затеял ссору с Владимиром Путиным, ставя российскому лидеру в упрек то, что Москва не хочет продолжать кормить режим в Минске путем скидок на энергоносители. Уже тогда наблюдатели всерьез забеспокоились: а все ли в порядке с Лукашенко, здоров ли он?Странным, излишне агрессивным поведением Батька отметился накануне во время визита на молочно-товарный комплекс "Слижи" в Могилевской области. Лукашенко остался крайне недоволен условием содержания коров, сравнив ферму с концентрационным лагерем.Создавалось впечатление, что Батька все сильнее заводился с каждым сказанным словом. Чиновников, стоявших рядом с ним, он попросил обратить внимание на грязь и антисанитарию вокруг. "Ты посмотри на эту скотину! Она же вся обосранная, на шерсти закорело все", – взорвался Лукашенко.По итогам зажигательного перформанса Батьки в отставку были отправлены губернатор Могилевщины, помощник президента по региону и глава района, в котором находится ферма. В общем, "оторвался" на полную катушку.А днем ранее жертвой повышенной нервозности Батьки стал вице-премьер Михаил Русый, ответственный за развитие сельского хозяйства. Лукашенко поручил главе своей администрации в течение недели найти чиновнику замену.Что же случилось с президентом Белоруссии, какая муха его покусала? Стоит ли переживать за его здоровье? Поклонники Александра Григорьевича наверняка скажут: молодец Батька, о счастье народном думает, вот и гоняет нерадивых чиновников. Думается, что в реальности все гораздо прозаичнее и за разносами целых вице-премьеров и губернаторов стоит банальное желание Лукашенко удержаться у власти в течение ближайших семи лет.В 2020 году в Белоруссии пройдут очередные президентские выборы, в которых Батька, скорее всего, будет участвовать. Вот только белорусов "вечный президент" Лукашенко уже начал утомлять.Образ "крепкого хозяйственника" еще можно продать определенной части электората, но курс президента на конфронтацию с Россией находит все меньше понимания у белорусов. Какое-то время оголтелым популизмом и показательными "рубками" голов чиновников ситуацию еще можно удерживать под контролем. Но поклонников политики с каждым годом все меньше даже внутри республики.