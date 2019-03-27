Украина накануне отметила день Национальной гвардии принятием позорного закона, приравнивающего ветеранов ОУН-УПА (запрещены в РФ) к ветеранам войны.

Украина накануне отметила день Национальной гвардии принятием позорного закона, приравнивающего ветеранов ОУН-УПА (запрещены в РФ) к ветеранам войны.Национальная гвардия в Незалежной, по сути, сборище боевиков с Майдана, националистов из батальонов "Донбасс" и "Азов" (запрещены в РФ), карателей. Без них, как сказал Арсений Яценюк, нельзя представить себе безопасность Украины. А саму Украину, наверное, уже нельзя представить без бандеровской сволочи.По официальным данным, боевиков на Украине осталось около 1200. На самом деле, их намного больше. О том, что вытворяли эти герои, стало известно, в частности, благодаря бывшему сотруднику СБУ Василию Прозорову. Рассказанное им на резонансной пресс-конференции должно навсегда лишить Украину иллюзии, что мы оставляем ее без присмотра. Время наплевательского отношения закончилось. Украина пытается представить из себя угрозу России, а с угрозой надо поступать единственно правильным образом.Спецкор газеты "Комсомольская правда" Александр Коц, которому довелось после пресс-конференции беседовать с экс-подполковником СБУ Василием Прозоровым, в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" рассказал: "Прозоров – человек, который на одном из этапов АТО в 2017 году присутствовал там в ранге заместителя командующего. Он имел доступ к документам, общался с командирами добровольческих батальонов, состоящих теперь в нацгвардии. Прозоров поведал жуткие вещи, описывал пытки, проходившие в тайной тюрьме СБУ".Корреспондента поразили цифры: за два месяца через одну тайную тюрьму СБУ прошло 300 человек. А у каждого батальона нацгвардии есть своя тюрьма. Но самым важным итогом пресс-конференции, по мнению журналиста, были не вскрытые факты, а то, что впервые на таком высоком уровне была озвучена активная работа российских спецслужб на Украине, вербующих там своих агентов, поставляющих серьезную информацию.Пресс-конференцией Россия обозначила зону своих интересов. "Мы заявляем, что зону наших интересов просто так не отдадим западным партнерам и будем бороться за своих людей. И, как показывает опыт Прозорова, это опыт успешный", — заключил журналист.25 марта бывший сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров на пресс-конференции в Москве рассказал, что с апреля 2014 года оказывал содействие спецслужбам России. На Украине на него заведено дело о госизмене.