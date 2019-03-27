В Сургуте иеговисты получили травмы уже после следственных действий, заявили в СКР. Ячейка организации Свидетели Иеговы (запрещена в России) была ликвидирована в феврале. Несколько иеговистов заявили, что их пытали на допросах.

В Сургуте иеговисты получили травмы уже после начала следственных действий. Об этом заявили в Следственном управлении Следственного комитета России по ХМАОВ феврале в Сургуте была ликвидирована местная ячейка религиозной организации "Свидетели Иеговы" (запрещена в России). Наиболее активные участники были задержаны, возбуждено уголовное дело. Позже девять иеговистов заявили о том, что во время допросов их пытали для получения показаний.Следователи проверили заявления задержанных иеговистов и выяснили, что сотрудники правоохранительных органов перед обысками "применили боевые приемы к нескольким задержанным в рамках своих полномочий, поскольку те активно сопротивлялись". В результате иеговисты получили незначительные гематомы и ссадины на ногах, передает "Интерфакс".По данным судебно-медицинских экспертиз, травмы, в том числе ожоговые раны от электрошокера, задержаннные получили не в день проведения следственных действий, а позже. При этом у нескольких заявителей вообще не выявлено каких-либо повреждений.