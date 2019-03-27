Между основателем музыкального лейбла Black Star и Кристиной
Саркисян, выступающей под псевдонимом
Kristina Si, вспыхнул скандал. Тимати жестоко поступил по отношению к
исполнительнице.
Между основателем музыкального лейбла Black Star и Кристиной
Саркисян, выступающей под псевдонимом
Kristina Si, вспыхнул скандал. Тимати жестоко поступил по отношению к
исполнительнице.
На днях певица выпустила
новый трек Mami. Под этим именем она выступала и записывала песни, когда была
частью лейбла Black Star. После ее ухода в марте 2018-го компания заявила, что
все авторские права на творчество и псевдоним артистки остаются у лейбла. Позже, в феврале 2019 года, она заявила в
Instagram, что продолжит выступать под старым псевдонимом.
Композицию исполнительницы быстро удалили из Apple
Music. Сама она позже выложила в Twitter ссылку на заключение юриста, в котором
отмечалось, что Black Star не имели права присваивать себе права на псевдоним
без ее согласия.
Теперь сделал ответный ход,
как говорится, конем. По данным Telegram-канала
"Только никому…", на YouTube Black
Star полностью заблокированы все клипы Kristina Si. Судя
по всему, рэпер психанул и увидел именно такой выход из ситуации. Скандал
набирает силу.
Ранеенаписал певице
сообщение довольно жесткого содержания. "Не надо ни мне не ребятам больше
названивать. В своих правах и полномочиях мы уверены. Все остальное ты можешь
пробовать оспаривать в суде. Удачи", – написал рэпер Кристине Саркисян.