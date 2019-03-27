Между основателем музыкального лейбла Black Star и Кристиной Саркисян, выступающей под псевдонимом Kristina Si, вспыхнул скандал. Тимати жестоко поступил по отношению к исполнительнице.

Между основателем музыкального лейбла Black Star и КристинойСаркисян, выступающей под псевдонимомKristina Si, вспыхнул скандал. Тимати жестоко поступил по отношению кисполнительнице.На днях певица выпустилановый трек Mami. Под этим именем она выступала и записывала песни, когда былачастью лейбла Black Star. После ее ухода в марте 2018-го компания заявила, чтовсе авторские права на творчество и псевдоним артистки остаются у лейбла. Позже, в феврале 2019 года, она заявила вInstagram, что продолжит выступать под старым псевдонимом.Композицию исполнительницы быстро удалили из AppleMusic. Сама она позже выложила в Twitter ссылку на заключение юриста, в которомотмечалось, что Black Star не имели права присваивать себе права на псевдонимбез ее согласия.Теперь сделал ответный ход,как говорится, конем. По данным Telegram-канала"Только никому…", на YouTube BlackStar полностью заблокированы все клипы Kristina Si. Судяпо всему, рэпер психанул и увидел именно такой выход из ситуации. Скандалнабирает силу.Ранеенаписал певицесообщение довольно жесткого содержания. "Не надо ни мне не ребятам большеназванивать. В своих правах и полномочиях мы уверены. Все остальное ты можешьпробовать оспаривать в суде. Удачи", – написал рэпер Кристине Саркисян.